Sporting Cristal recibe a UTC por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo. Los rimenses salieron a llevarse por delante a los cajamarquinos, tuvo una clara ocasión de gol en los pies de Fernando Pacheco, que mandó por encima del travseaño el balón. Sin embargo, en el primer ataque peligroso de UTC, Cristian Mejía, a los 27 minutos, le dio la ventaja con un buen remate que sorprendió a la defensa rimense.

VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.