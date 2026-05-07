Universitario de Deportes visita a a Coquimbo Unido, este jueves 7 de mayo, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El 1-0 a favor de los ‘cremas’ llegó en la primera aproximación sobre el arco de Coquimbo.

A partir de un tiro libre, el balón le llegó con lo justo a Fara, quien remató hacia el travesaño de la portería. Sin embargo, la jugada no terminó. Álex Valera encontró el esférico y de un cabezazo superó a su marca para gritar el gol a todo pulmón.