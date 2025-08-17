Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo, este domingo 17 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Álex Valera (8′) abrió el marcador con un potente disparo de zurda.
El delantero ‘crema’ aprovechó la descarga de Carabalí para pegarle al balón en primera intensión, y lo colocó esquinado imposible para el portero Zamudio.
