Un gol de Víctor Guzmán le dio la victoria a Alianza sobre Universitario por 1-0 en el clásico de la Liga 3 , disputado en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. El triunfo, además de significar tres puntos importantes para el cuadro victoriano, podría marcar la despedida del talento blanquiazul antes de unirse al Sporting de Lisboa.

El momento cúlmine del encuentro llegó a los 75 minutos de juego. Tras pase de Mateo Arakaki, Guzmán controló el balón con el pecho, remató de volea y movió las redes aprovechando un rebote de Aamet Calderón.

Con esta victoria, Alianza Lima sumó 19 puntos y se posiciona en la quinta casilla del Grupo B de la Liga 3, mientras que Universitario se mantiene en el segundo lugar de la tabla con 21 unidades.

El gol de Víctor Guzmán para una nueva victoria de Alianza Lima sobre su clásico rival por la Liga 3.



El cuadro blanquiazul es 5° en el Grupo B con 19 unidades.

Según informan desde Portugal, Guzmán firmó por tres temporadas y comenzará su primera aventura europea en la selección sub-23 del Sporting Club.

“Creo que es el último partido con Alianza Lima. Igual tengo estos días para entrenar porque de repente juego el viernes, pero aún no lo sé”, señaló luego de marcar ante la ‘U’. “Es algo normal anotarles. Cada vez que he jugado ante la ‘U’ lo he hecho, así que estoy acostumbrado”