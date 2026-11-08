El Monumental estalló de alegría a los 36 minutos del primer tiempo. Williams Riveros apareció para marcar el 1-0 de Universitario de Deportes ante CD Moquegua, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El defensor crema encontró el camino al gol y desató la celebración de los hinchas merengues.

El gol llegó en un momento clave para los dirigidos por Fabián Bustos. Con este resultado parcial, Universitario alcanza momentáneamente la cima del Clausura y desplaza a sus competidores, por lo que estaría forzando una final nacional ante Alianza Lima para definir al campeón de la temporada.

La emoción se apoderó de las tribunas del Monumental, que sueñan con celebrar un nuevo título. Sin embargo, el encuentro todavía está en desarrollo y la ‘U’ deberá sostener la ventaja para dar un paso importante en su objetivo de conquistar el Clausura.