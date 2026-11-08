Williams Riveros marcó el primer gol de Universitario ante CD Moquegua. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Williams Riveros marcó el primer gol de Universitario ante CD Moquegua. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El Monumental estalló de alegría a los 36 minutos del primer tiempo. Williams Riveros apareció para marcar el 1-0 de Universitario de Deportes ante CD Moquegua, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El defensor crema encontró el camino al gol y desató la celebración de los hinchas merengues.

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