Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras desatención en defensa: Gol de Wilter Ayoví para el 1-1 de Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | VIDEO
Tras desatención en defensa: Gol de Wilter Ayoví para el 1-1 de Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | VIDEO
Por Redacción EC

Wilter Ayoví apareció para poner el empate 1-1 entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, por la segunda fecha del Torneo Apertura. A los 47′, un balón largo le llegó al delantero ecuatoriano, quien aprovechó la pasividad en la marca de Mateo Antoni y le ganó la posición. Tras amagarlo, la pelota le quedó para su derecha y colocó el balón al segundo palo, superando al arquero Alenadro Duarte. Así, el combinado visitante viene sumando un punto en Matute y haciendo un buen partido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: sigue el partido de la segunda fecha por la Liga 1
Fútbol peruano

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: sigue el partido de la segunda fecha por la Liga 1

Tras desatención en defensa: Gol de Wilter Ayoví para el 1-1 de Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | VIDEO
Fútbol peruano

Tras desatención en defensa: Gol de Wilter Ayoví para el 1-1 de Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | VIDEO

Canal TV EN DIRECTO, Alianza Lima-Comerciantes Unidos HOY
Fútbol peruano

Canal TV EN DIRECTO, Alianza Lima-Comerciantes Unidos HOY

Liga 1 MAX EN VIVO: Alianza Lima-Comerciantes Unidos | resultado EN DIRECTO
Fútbol peruano

Liga 1 MAX EN VIVO: Alianza Lima-Comerciantes Unidos | resultado EN DIRECTO