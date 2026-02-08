Tras desatención en defensa: Gol de Wilter Ayoví para el 1-1 de Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | VIDEO

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Wilter Ayoví apareció para poner el empate 1-1 entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, por la segunda fecha del Torneo Apertura. A los 47′, un balón largo le llegó al delantero ecuatoriano, quien aprovechó la pasividad en la marca de Mateo Antoni y le ganó la posición. Tras amagarlo, la pelota le quedó para su derecha y colocó el balón al segundo palo, superando al arquero Alenadro Duarte. Así, el combinado visitante viene sumando un punto en Matute y haciendo un buen partido.