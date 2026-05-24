Por Redacción EC

Sporting Cristal logró una valiosa victoria por 2-1 sobre ADT en el estadio Alberto Gallardo, en el marco de la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El conjunto rimense tuvo que remar desde atrás para quedarse con tres puntos clave en casa.

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