Sporting Cristal logró una valiosa victoria por 2-1 sobre ADT en el estadio Alberto Gallardo, en el marco de la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El conjunto rimense tuvo que remar desde atrás para quedarse con tres puntos clave en casa.

El partido comenzó cuesta arriba para los celestes, ya que ADT sorprendió en los primeros minutos. A los 13’, Jordan Guivin abrió el marcador para la visita, aprovechando una acción ofensiva que dejó sin reacción a la defensa local.

En el complemento, Sporting Cristal reaccionó y encontró la igualdad gracias a su capitán, Yoshimar Yotún. A los 59 minutos, el volante apareció en el área para definir de pecho tras una gran jugada por banda y asistencia del joven Maxloren Castro.

La remontada se concretó a los 77’, cuando el brasileño Gustavo Cazonatti conectó un preciso centro de Catriel Cabellos para sellar el 2-1 definitivo. En los minutos finales, ADT se quedó con diez hombres tras la expulsión de Jhair Soto, lo que facilitó el cierre del encuentro para los rimenses.