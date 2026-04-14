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Zavala pone el 1-0 de Coquimbo ante Universitario
Zavala pone el 1-0 de Coquimbo ante Universitario
Por Redacción EC

Coquimbo Unido está dando la sorpresa en el Estadio Monumental de Lima. El cuadro chileno viene venciendo 1-0 a Universitario de Deportes por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026.

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