Coquimbo Unido está dando la sorpresa en el Estadio Monumental de Lima. El cuadro chileno viene venciendo 1-0 a Universitario de Deportes por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026.

A los 13 minutos, Cristián Zavala se encargó de poner el primero para el conjunto visitante. El extremo chileno apareció en el área crema para conectar de cabeza un gran centro de Cornejo.

¡¡COMO ESTÁN LOS FESTEJOS CHILENOS ESTA NOCHE!! Luego del triunfo de Audax Italiano en Río de Janeiro, hay GOL de Cristian Zavala en Perú, para el 1-0 de Coquimbo Unido ante Universitario, por la #Libertadores.



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Luego de una revisión del VAR por posible posición adelantada, el árbitro del encuentro validó el gol con el que Coquimbo Unido viene derrotando al conjunto merengue.

Como se recuerda, en la primera fecha la ‘U’ empató sin goles ante Deportes Tolima en Colombia; mientras que los chilenos vencieron a Nacional de Uruguay.

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