Una noche para el recuerdo vivió Piero Cari, promesa de Alianza Lima, quien anotó su primer gol como profesional, colaborando para la victoria 3-1 del cuadro victoriano sobre Sport Boys por la decimocuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.
MIRA | El “es para mi mamita” de un emocionado Cari ante un Matute de pie y el susto por Quevedo: lo que no se vio del 3-1 al Boys con show de Paolo
El duelo se había complicado, con la Misilera igualando el encuentro al cierre del primer tiempo, pero apareció el joven talento blanquiazul para cambiar el encuentro. La ventaja inicial de Alianza Lima, marcada por Paolo Guerrero de penal , fue neutralizada por el gol de Luis Urruti. El juego necesitaba un revulsivo, y legó desde el banquillo.
Piero Cari ingresó al campo a los 62, tomando el lugar del mediocampista Sergio Peña. Y su presencia fresca no tardó en generar un impacto directo en el marcador.
Solo un minuto después, el ‘Potrillo’ de Alianza recibió el balón de los pies de Renzo Garcés y sacó un derechazo inatajable desde fuera del área, dejando sin opciones al arquero rosado, Steven Rivadeneyra.
Más allá del marcador, el gol tiene un valor simbólico, pues representa el primer tanto de Cari como futbolista profesional.
Con esta anotación, Cari ayudó a Alianza Lima a retomar la ventaja en el partido, que concluyó 3-1 gracias a otro gol de Pedro Aquino, y se inscribió en la historia personal del club.
