Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, este sábado 14 de marzo. Paolo anotó un auténtico golazo desde la media cancha, pero fue anulado.
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El delantero ‘blanquiazul’ tomó de sorpresa al portero Zubczuk; no obstante, el árbtiro anuló el tanto por una falta previa.
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