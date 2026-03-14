Alianza Lima visita a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, este sábado 14 de marzo. Paolo anotó un auténtico golazo desde la media cancha, pero fue anulado.

El delantero ‘blanquiazul’ tomó de sorpresa al portero Zubczuk; no obstante, el árbtiro anuló el tanto por una falta previa.