Lo volteó en 2 minutos: 2 de Mayo marcó el 2-1 ante Sporting Cristal por la Fase 2 de Copa Libertadores | VIDEO

2 de Mayo recibe a Sporting Cristal el martes 17 de febrero por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Rio Parapiti. El partido estaba llegando a su final, con la victoria momentánea de los rimenses, sin embargo, Fernando Cáceres de un cabezazo letal a los 83 minutos, empataba la serie y tan solo 1 minuto después, un autogol de Cristiano da Silva, le daba la victoria a los paraguayos. Mira los goles aquí. EL GOL DEL EMPATE: gran cabezazo de Cáceres Agüero para el 1-1 de 2 De Mayo contra Sporting Cristal en la ida de la Fase 2 de la CONMEBOL #Libertadores.



CUÁNTA MALA FORTUNA: Cristiano se llevó puesta la pelota y marcó en propia puerta el 2-1 de 2 De Mayo contra Sporting Cristal.



Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.