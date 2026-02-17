Lo volteó en 2 minutos: 2 de Mayo marcó el 2-1 ante Sporting Cristal por la Fase 2 de Copa Libertadores | VIDEO

2 de Mayo recibe a Sporting Cristal el martes 17 de febrero por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Rio Parapiti. El partido estaba llegando a su final, con la victoria momentánea de los rimenses, sin embargo, Fernando Cáceres de un cabezazo letal a los 83 minutos, empataba la serie y tan solo 1 minuto después, un autogol de Cristiano da Silva, le daba la victoria a los paraguayos. Mira los goles aquí.
