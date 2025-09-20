Universitario derrotó 2-1 a UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, el sábado 20 de septiembre de 2025. Alex Valera abrió el marcador a los 32 minutos, sin embargo, Erinson Ramírez le dio la igualdad a los cajamarquinos a los 67 minutos. Y cuando todos pensaban que el partido quedaría en empate, apareció Alex Valera, para anotar su doblete a los 98 minutos y le dio la victoria a los cremas que se consolidan en la punta.

VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.