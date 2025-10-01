Redacción EC
Alianza Lima recibe a Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 en Matute. Los íntimos comenzaron con el pie izquierdo el partido, ya que, Neri Bandiera adelantó a la visita en el primer tiempo. Luego del descanso, Alianza se le fue encima a los piuranos y en menos de 5 minutos encontraron 2 goles decisivos para el desarrollo del partido. A los 53′, Alan Cantero puso el empate y 2 minutos después, Josué Estrada le daba la ventaja al equipo de Gorosito.

