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Eryc Castillo marcó su doblete con Alianza Lima ante Cusco FC. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Eryc Castillo marcó su doblete con Alianza Lima ante Cusco FC. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Por Redacción EC

Ya es goleada. Alianza Lima vence 4-0 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura con doblete de dos ecuatorianos. Primero fue Fernando Gaibor, luego le tocó a Eryc Castillo, quien sigue en racha goleadora.

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