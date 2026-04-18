Ya es goleada. Alianza Lima vence 4-0 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura con doblete de dos ecuatorianos. Primero fue Fernando Gaibor, luego le tocó a Eryc Castillo, quien sigue en racha goleadora.

La ‘Culebra’ marcó su primer tanto a los 17 minutos del primer tiempo, poniendo en ese momento el 2-0 para los blanquiazules y desatando la algarabía en el Estadio Alejandro Villanueva.

Luego, antes del término del primer tiempo, el extremo ecuatoriano volvió a marcar para poner el 4-0 con lo que ya es una goleada íntima.

Con este triunfo, Alianza Lima recupera la cima del certamen con 26 puntos, misma cantidad que Los Chankas aunque con un partido más.

Goles de Eryc Castillo