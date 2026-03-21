Goles de Chankas vs Sporting Cristal hoy por fecha 8 del Torneo Apertura de Liga 1.

Sporting Cristal vs Los Chankas se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura en uno de los partidos más atractivos de la jornada. En los primos 45′, los locales sacaron ventaja 2-1 y demostraron superioridad sobre los celestes, que necesitan sumar para acercarse a los primeros lugares del certamen.

El marcador se abrió a los 12′, cuando Jarlín Quintero aprovechó un error defensivo de Cristal y puso el 1-0 tras vencer el arco de Diego Enríquez. Esta jugada provocó la airada reacción de Paulo Autuori.

Tras ello, la ventaja se estiró a los 35, cuando Franco Torres finalizó un gran contraolpe, tras el pase de Adrián Quiroz, y anotó el 2-0 para la alegría de los hiinchas de Andahuaylas.

Sin embargo, antes de terminar el primer tiempo, Miguel Araujo colocó el 2-1 con un cabezazo luego del centro de Martín Távaraz. Con ello, Cristal busca el empate y darle vuelta al resultado.

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