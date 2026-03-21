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Goles de Chankas vs Sporting Cristal hoy por fecha 8 del Torneo Apertura de Liga 1.
Goles de Chankas vs Sporting Cristal hoy por fecha 8 del Torneo Apertura de Liga 1.
Por Redacción EC

Sporting Cristal vs Los Chankas se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura en uno de los partidos más atractivos de la jornada. En los primos 45′, los locales sacaron ventaja 2-1 y demostraron superioridad sobre los celestes, que necesitan sumar para acercarse a los primeros lugares del certamen.

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