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¡Dos goles en un minuto! Edison Flores marca el 2-0 de Universitario vs Juan Pablo II
¡Dos goles en un minuto! Edison Flores marca el 2-0 de Universitario vs Juan Pablo II
Por Redacción EC

Universitario sacó ventaja rápidamente ante Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Apertura. Edison Flores apareció para marcar dos goles en un minuto y darle la victoria parcial a su equipo en Chongoyape. A los 23′, el ‘Orejas’ recibió un pase de Andy Polo y definió con un remate colocado al palo más lejano del arquero. Pero eso no fue todo, porque un minuto después, otra vez Flores sacó provecho de una gran asistencia de Polo y definió para firmar el 2-0.

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