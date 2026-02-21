Hernán Barcos entró en el FC Cajamarca vs Melgar y lo cambió todo. El partido iba 0-1 a favor de los rojinegros en el Estadio Héroes de San Ramón, por la fecha 4 del Torneo Apertura, y hacía falta cambiar lo que parecía ser una destino desavorable.

El ‘Pirata’ entró en el segundo tiempo y fue decisivo para la remontada. A los 77′, apareció para mostrar su calidad: control con derecha, media vuelta y definición con izquierda para el 1-1.

Pero eso no fue todo. A los 82′, otra vez Barcos controló con derecha en el área, amagó a su defensor y definió con un toque sutil de zurda para batir nuevamente a Carlos Cáceda y marcar el 2-1.

Y la cereza del pastel no podía ser de otra forma: con un golazo de tiro libre que hizo estallar al estadio por completo. A los 90+2′, el argentino colocó la pelota al ángulo del palo derecho de Cáceda y sentenció el 3-1 inolvidable para FC Cajamarca

Con ello, FC Cajamarca logró su primera victoria en la Liga 1 y, de paso, se tumbó a uno de los candidatos como Melgar, que llegó invicto a este compromiso.

NO VALE DEJARLA CAER 👀💥



💯 Golazo del Pirata Hernán Barcos que ponía la igualdad en el Estadio Héroes del San Ramón frente a Melgar



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM

#GolesLiga1 #L1MAX #Barcos #FcCajamarca pic.twitter.com/hf6uS4h9Jj — L1MAX (@L1MAX_) February 21, 2026

SOBRE EL AUTOR