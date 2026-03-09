Todo definido: Jairo Vélez y Renzo Garcés sellan la victoria por 3-1 de Alianza Lima vs Melgar

Alianza Lima mostró su superioridad ante Melgar y selló su victoria con goles de Jairo Vélez y Renzo Garcés, quienes marcaron el segundo y tercer tanto de los blanquiazules en Matute, por la fecha 6 del Torneo Apertura.
Tras finalizar el primer tiempo 1-1, el equipo de Pablo Guede volvió decidido a llevar su superioridad al marcador. A los 66′, una gran jugada colectiva de Kevin Quevedo terminó en el cabezazo de Vélez, quien hizo un gran partido, para el segundo.
Pero hubo más. A los 84′, otra vez Vélez fue decisivo para ganar la línea del fondo y sacar un centro rasante para que Garcés empujara la pelota. El defensor marcó el tercero, llegó a los cuatro goles y es el máximo artillero de Alianza Lima en la Liga 1.
Así, los íntimos sumaron tres puntos claves que le permiten recuperar el primer lugar dle Torneo Apertura y mantener su invicto con cinco victorias y un empate.
