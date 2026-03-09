Resumen

Todo definido: Jairo Vélez y Renzo Garcés sellan la victoria por 3-1 de Alianza Lima vs Melgar
Alianza Lima mostró su superioridad ante Melgar y selló su victoria con goles de Jairo Vélez y Renzo Garcés, quienes marcaron el segundo y tercer tanto de los blanquiazules en Matute, por la fecha 6 del Torneo Apertura.

