Todo definido: Jairo Vélez y Renzo Garcés sellan la victoria por 3-1 de Alianza Lima vs Melgar

Alianza Lima mostró su superioridad ante Melgar y selló su victoria con goles de Jairo Vélez y Renzo Garcés, quienes marcaron el segundo y tercer tanto de los blanquiazules en Matute, por la fecha 6 del Torneo Apertura.

Tras finalizar el primer tiempo 1-1, el equipo de Pablo Guede volvió decidido a llevar su superioridad al marcador. A los 66′, una gran jugada colectiva de Kevin Quevedo terminó en el cabezazo de Vélez, quien hizo un gran partido, para el segundo.

Pero hubo más. A los 84′, otra vez Vélez fue decisivo para ganar la línea del fondo y sacar un centro rasante para que Garcés empujara la pelota. El defensor marcó el tercero, llegó a los cuatro goles y es el máximo artillero de Alianza Lima en la Liga 1.

Así, los íntimos sumaron tres puntos claves que le permiten recuperar el primer lugar dle Torneo Apertura y mantener su invicto con cinco victorias y un empate.

📽️🔥 MIRA EL RESUMEN DE LA VICTORIA DE ALIANZA LIMA



Paolo Guerrero, Jairo Vélez y Renzo Garcés marcaron los goles del triunfo de Alianza 3-1 sobre Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura.



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #TorneoApertura2026… pic.twitter.com/yv0uiwNsiZ — L1MAX (@L1MAX_) March 10, 2026

