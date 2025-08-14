Parece una pesadilla. Universitario volvió a sufrir un golpe directo al corazón luego del cuarto gol de Palmeiras, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. José Manuel López apareció a los 75′ para anotar el 4-0 y firmar su doblete.

La jugada, en un principio, fue invalidada por el árbitro principal, quien le cobró posición adelantada al ‘Flaco’. El juez interpretó que hubo offside de Vitor Roque; sin embargo el VAR chequeó la jugada y confirmó que el delantero no participó en la acción del gol.

Posteriormente, se cobró el tanto de López y se estiró la ventaja del ‘Verdao’, que fue claro dominador del partido en los 90′. Así, la ventaja para la vuelta es amplia y la llave parece definida.

TENÍA RAZÓN EL FLACO LÓPEZ. El VAR determinó que no hubo offside del delantero ex-Lanús, que selló su doblete y el 4-0 de Palmeiras vs. Universitario.



¡GOLAZO DEL FLACO LÓPEZ Y PALMEIRAS LE GANA 2-0 A UNIVERSITARIO EN 11' PT!



Universitario y Palmeiras se verán las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.