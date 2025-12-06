Hay penales: los dos goles de Távara en 10 minutos para darle vida a Cristal en Matute | VIDEO

Escucha la noticia
Martín Távara apareció en los minutos finales para anotar dos goles en 10 minutos en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal y forzar los penales en Matute, por los playoffs de la Liga 1. El volante marcó a los 82′ de un zurdazo potente y luego, a los 90+2′, firmó otro golazo de un tiro libre que sorprendió a Guillermo Vizcarra.
