Hay penales: los dos goles de Távara en 10 minutos para darle vida a Cristal en Matute | VIDEO

Martín Távara apareció en los minutos finales para anotar dos goles en 10 minutos en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal y forzar los penales en Matute, por los playoffs de la Liga 1. El volante marcó a los 82′ de un zurdazo potente y luego, a los 90+2′, firmó otro golazo de un tiro libre que sorprendió a Guillermo Vizcarra.

82’ | G⚽️⚽️⚽️L



Martín Távara anota su doblete y el descuento para Sporting Cristal para darle emoción al partido. Sergio Peña ingresa en Alianza Lima para tener la pelota en el medio. Le funcionaron los cambios a Autori.



AL 3-2 SC pic.twitter.com/Y0ewPfgEhk — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) December 7, 2025

91’ | G⚽️⚽️⚽️L



Partido redondo de Martín Távara. El volante anota su triplete y vuelve Matute 🏟️ un cementerio.



Alianza Lima empezó a reclamar porque supuestamente adelantan la pelota. ¿Qué reclaman? Es gol legítimo, gritó Autori.



Guerrero se quiere morir, no entiende nada. pic.twitter.com/qG5AHZs5pM — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) December 7, 2025

