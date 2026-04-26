En el Estadio Monumental de Ate, Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana se vienen enfrentando esta noche en un encuentro válido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El elenco visitante viene dando la sorpresa con un doblete de Valentín Robaldo, el goleador argentino que llegó a inicios de este año a Sullana para reforzar al elenco norteño.

A los 47 minutos, Robaldo marcó el primero del partido y el de su cuenta personal. El atacante recibió fuera del área, se acomodó ante la pasividad de la defensa merengue y clavó un golazo en el ángulo del arco defendido por Miguel Vargas.

A los 56′, cinco minutos después de que Flores decretara el empate transitorio, el ‘9′ selló un contragolpe que dejó mal parado al defensor Williams Riveros.

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