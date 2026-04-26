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El doblete de Robaldo para Alianza Atlético ante la ‘U’.
El doblete de Robaldo para Alianza Atlético ante la ‘U’.
Por Redacción EC

En el Estadio Monumental de Ate, Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana se vienen enfrentando esta noche en un encuentro válido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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