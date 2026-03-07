Sporting Cristal recibe Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, este sábado 7 de marzo. Luis Iberico e Irven Ávila marcaron los tantos en el primer tiempo.

¡GOOOOOL DE ÁVILAAA!



Los Rimenses tocaron y llegaron con una serie de pases al arco de Alianza Atlético para poner el segundo gol del partido #SportingCristal 2-0 #AlianzaAtletico



— L1MAX (@L1MAX_) March 7, 2026