Sporting Cristal recibe Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, este sábado 7 de marzo. Luis Iberico e Irven Ávila marcaron los tantos en el primer tiempo.
