Sporting Cristal visita a Binacional en Juliaca este sábado 16 de agosto del 2025 por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los rimenses se acomodaron los primeros minutos dentro del terreno de juego, y a los 12 minutos, un buen pasa de Santiago Gonzáles, dejó mano a mano con el arquero a Fernando Pacheco, quien marcó el primero del partido. Cuatro minutos después, de una balón detenido, un gran centro de Martín Távara cayó en la cabeza de Alejandro Pósito, quien puso el 2-0. Y antes de los 21 minutos, Martín Távara sentenciaba el partido con un golazo de tiro libre.

