Por Redacción EC

Sporting Cristal venció 4-2 a Comerciantes Unidos hoy, domingo 18 de octubre de 2026, en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Alberto Gallardo. El partido, válido por la duodécima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, mantuvo las emociones a tope de principio a fin, consolidando la fortaleza de la escuadra local ante su hinchada en Lima.

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