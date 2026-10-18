Sporting Cristal venció 4-2 a Comerciantes Unidos hoy, domingo 18 de octubre de 2026, en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Alberto Gallardo. El partido, válido por la duodécima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, mantuvo las emociones a tope de principio a fin, consolidando la fortaleza de la escuadra local ante su hinchada en Lima.

El primer tiempo se caracterizó por el dominio celeste, el cual logró materializarse a los 35 minutos gracias a una gran definición de Luis Iberico. A pesar de los intentos de la visita por cerrar los espacios, Sporting Cristal se fue al descanso con la ventaja mínima, mostrando mayor volumen de juego y claridad en la elaboración ofensiva.

La segunda mitad trajo una rápida reacción de Comerciantes Unidos, que emparejó las acciones de manera transitoria a los 56 minutos por medio de Josuee Herrera. Sin embargo, los dirigidos por el Rímac no tardaron en reponerse: Iberico firmó su doblete al 64 y, posteriormente, Hernán Barcos estiró la diferencia con goles a los 71 y 90+4 minutos, haciendo estéril el descuento de penal de Matías Sen a los 84.