Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se enfrentaron por la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)
Sporting Cristal visitó a Sport Huancayo en el IPD de Huancayo y sufrió una dolorosa derrota 2-1 por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. El cuadro local fue superior en el resultado y aseguró tres puntos claves que le permiten escalar posiciones en la tabla.

