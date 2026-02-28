Sporting Cristal visitó a Sport Huancayo en el IPD de Huancayo y sufrió una dolorosa derrota 2-1 por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. El cuadro local fue superior en el resultado y aseguró tres puntos claves que le permiten escalar posiciones en la tabla.
El equipo de Paulo Autuori tuvo la chance de ponerse adelante en el marcador, pero Christofer Gonzales falló el penal y desperdició una gran oportunidad. Y, justo después de eso, llegó el gol de Ricardo Salcedo. A los 54′, el volante pisó el área y, sin marca, definió ante la salida del arquero Diego Enríquez.
Pese a que se esperó la reacción de Cristal, esta no llegó. En cambio, Sport Huancayo facturó otro gol de buena jugada colectiva. A los77′, Franco Caballero anotó de cabeza tras un gran centro de Jeremy Canela y puso el 2-0.
El gol del descuento para los celestes fue obra de Jair Moretti a los 82′, tras una genial asistencia de Gustavo Cazonatti. Lastimosamente, el tiempo no alcanzó.
