Universitario abrió su participación en el Torneo Apertura con una victoria construida desde la paciencia y la insistencia ofensiva. Tras un primer tiempo en el que acorraló a ADT con constantes aproximaciones, el conjunto crema encontró los goles recién en el complemento, cuando logró capitalizar su dominio en el Estadio Monumental.

La primera anotación llegó a los 55 minutos mediante Alex Valera. El delantero apareció en el primer palo tras un tiro de esquina y, con un cabezazo preciso, logró peinar el balón lo suficiente para descolocar al arquero tarmeño. La jugada, preparada para sorprender en el anticipo, permitió que Universitario rompiera la resistencia rival después de múltiples intentos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Apenas dos minutos más tarde, Martín Pérez Guedes amplió la diferencia. El mediocampista argentino volvió a recurrir al juego aéreo para marcar el 2-0 momentáneo, conectando un centro desde el sector izquierdo y sentenciando la pasividad defensiva de ADT.

Universitario inicia así su camino en casa con lo que viene siendo triunfo necesario en su objetivo por alcanzar el tetracampeonato de la Liga 1. El equipo dirigido por Javier Rabanal aprovecha su estreno en el Monumental para imponer condiciones desde el inicio y validar, con goles, su condición de favorito en esta nueva temporada.