Resumen

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Goles de Universitario vs Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura. (Foto: GEC)
Goles de Universitario vs Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Universitario vs Sport Huancayo protagonizan un partido emocionante en el Estadio Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura. Los cremas están adelante 2-1 ante un rival que exige y tuvo situaciones para conseguir un mejor resultado por ahora.

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