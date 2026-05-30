Universitario vs Sport Huancayo protagonizan un partido emocionante en el Estadio Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura. Los cremas están adelante 2-1 ante un rival que exige y tuvo situaciones para conseguir un mejor resultado por ahora.
A los 32′, Alex Valera apareció para abrir el marcador. José Carabalí pasó por la banda izquierda, sacó el centro rasante al área y allí estuvo el goleador crema, quien se acomodó y definió para el 1-0.
Tras ello, la U se acómodó en el campo, aunque tardó en aumentar su ventaja. A los 53′, Anderson Santamaría anotó el 2-0 con un cabezazo que venció al arquero Ángel Zamudio.
Sin embargo, Sport Huancayo descontó minutos después. Tras un tiro de esquina, Piero Magallanes batió al arquero Diego Romero a los 66′ y puso el partido 2-1.
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