Álex Valera abrió el camino del triunfo y Caín Fara amplió la ventaja en la sólida victoria momentánea de Universitario de Deportes por 2-0 ante Deportivo Garcilaso. El delantero crema marcó a los 23 minutos tras una buena definición en el área, mientras que Fara apareció a los 28 para sellar el resultado con un remate preciso. El conjunto merengue mostró contundencia en los primeros minutos y control del partido en el estadio Monumental. Mira los goles aquí.

Álex Valera abrió el camino del triunfo y Caín Fara amplió la ventaja en la sólida victoria momentánea de Universitario de Deportes por 2-0 ante Deportivo Garcilaso. El delantero crema marcó a los 23 minutos tras una buena definición en el área, mientras que Fara apareció a los 28 para sellar el resultado con un remate preciso. El conjunto merengue mostró contundencia en los primeros minutos y control del partido en el estadio Monumental. Mira los goles aquí.