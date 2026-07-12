Alianza Lima cayó 2-0 ante Deportivo Cali en Matute a pocos días de su debut en el Torneo Clausura. (Foto: GEC)
Alianza Lima cayó 2-0 ante Deportivo Cali en Matute a pocos días de su debut en el Torneo Clausura. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Alianza Lima fue derrotado 2-0 por Deportivo Cali en un partido amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto colombiano mostró mayor eficacia en ataque y aprovechó sus oportunidades para imponerse con autoridad ante los íntimos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.