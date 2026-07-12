Alianza Lima fue derrotado 2-0 por Deportivo Cali en un partido amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto colombiano mostró mayor eficacia en ataque y aprovechó sus oportunidades para imponerse con autoridad ante los íntimos.

El momento clave del encuentro llegó con el segundo tanto del compromiso, obra de Giraldo, quien definió con gran calidad para ampliar la ventaja. Su gol destacó por la precisión y técnica en la definición, dejando sin opciones al arquero blanquiazul y generando elogios por parte de los hinchas y comentaristas.

🟢💥 GOL DE DEPORTIVO CALI: Rodriguez abre el marcador en los primeros instantes del partido.



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Durante el partido, Alianza Lima intentó reaccionar, pero careció de contundencia en los últimos metros. Pese a generar algunas aproximaciones, el equipo no logró romper la defensa rival, que se mostró ordenada y sólida a lo largo de los 90 minutos.

Con este resultado, el cuadro íntimo deja dudas en su funcionamiento de cara a sus próximos retos oficiales, mientras que Deportivo Cali se lleva una victoria importante como visitante, respaldada por una actuación efectiva y el golazo de Giraldo que terminó siendo determinante.