Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Del posible penal al gol: Bruno Henrique marcó el 1-0 de Flamengo vs Cusco FC | VIDEO
Del posible penal al gol: Bruno Henrique marcó el 1-0 de Flamengo vs Cusco FC | VIDEO
Por Redacción EC

Flamengo sufrió para conseguir el 1-0 sobre Cusco FC en el estreno del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. A los 59′, Bruno Henrique apareció para conectar un cabezazo y ‘madrugar’ a la defensa rival en cuestión de segundos. La jugada fue rápida, pero también hubo desatención en el combinado cusqueño, pues minutos antes reclamó un posible penal que no le cobraron. Sucede que el balón pegó en la mano de un defensor del ‘Mengao’, pero el árbitro no consideró la falta porque el balón había salido. La jugada continuó y terminó en gol de Bruno Henrique.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.