Del posible penal al gol: Bruno Henrique marcó el 1-0 de Flamengo vs Cusco FC | VIDEO

Flamengo sufrió para conseguir el 1-0 sobre Cusco FC en el estreno del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. A los 59′, Bruno Henrique apareció para conectar un cabezazo y ‘madrugar’ a la defensa rival en cuestión de segundos. La jugada fue rápida, pero también hubo desatención en el combinado cusqueño, pues minutos antes reclamó un posible penal que no le cobraron. Sucede que el balón pegó en la mano de un defensor del ‘Mengao’, pero el árbitro no consideró la falta porque el balón había salido. La jugada continuó y terminó en gol de Bruno Henrique.

Flamengo sufrió para conseguir el 1-0 sobre Cusco FC en el estreno del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. A los 59′, Bruno Henrique apareció para conectar un cabezazo y ‘madrugar’ a la defensa rival en cuestión de segundos. La jugada fue rápida, pero también hubo desatención en el combinado cusqueño, pues minutos antes reclamó un posible penal que no le cobraron. Sucede que el balón pegó en la mano de un defensor del ‘Mengao’, pero el árbitro no consideró la falta porque el balón había salido. La jugada continuó y terminó en gol de Bruno Henrique. ¡DE LA POLÉMICA AL GOL! Bruno Henrique marcó de cabeza el 1-0 de Flamengo ante Cusco FC. ¿En la previa? un penal que no fue sancionado porque la pelota se había ido antes.



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