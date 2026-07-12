Sporting Cristal derrota 2-1 a Universitario en la vibrante primera final de ida del Torneo Apertura Femenino 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. La delantera brasileña Tamara Alves brilla como la gran figura del encuentro al anotar un espectacular doblete a los 7 y 47 minutos. Por su parte, Scarleth Flores descuenta momentáneamente para el conjunto crema a los 46 minutos en el inicio del segundo tiempo. Con este resultado favorable en casa, las celestes viajan con una ventaja crucial para definir el título nacional este viernes en el Estadio Monumental ante su clásico rival.

Sporting Cristal derrota 2-1 a Universitario en la vibrante primera final de ida del Torneo Apertura Femenino 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. La delantera brasileña Tamara Alves brilla como la gran figura del encuentro al anotar un espectacular doblete a los 7 y 47 minutos. Por su parte, Scarleth Flores descuenta momentáneamente para el conjunto crema a los 46 minutos en el inicio del segundo tiempo. Con este resultado favorable en casa, las celestes viajan con una ventaja crucial para definir el título nacional este viernes en el Estadio Monumental ante su clásico rival.