Irven Ávila subió de nivel como goleador histórico de Sporting Cristal este sábado, tras marcar un doblete a Unión Comercio por el Clausura y sumar 140 goles oficiales con la camiseta celeste.

Con esta marca, el jugador desplaza a Luis Alberto Bonnet (139 goles) y se sitúa como el tercer máximo goleador del club rimense.

La lista de máximos artilleros del Sporting Cristal queda liderada por Jorge Soto, con 177 goles, seguido por Alberto Gallardo, con 148 goles.

A solo ocho anotaciones, el ‘Cholito’ busca acercarse al registro del máximo ídolo celeste en las próximas jornadas.