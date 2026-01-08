¡Fichaje de peso! Universitario de Deportes anunció la contratación de Sofía Oxandabarat, este jueves 8 de enero, a través de sus redes sociales.
“Goles que rugen en el área”, publicó el club ‘crema’. De esta manera, le dieron la bienvenida a la delantera uruguaya de 31 años.
En la temporada 2025 militó en Nacional de Uruguay, donde marcó 15 goles en la liga local.
Estos números la hicieron ser elegida como la mejor futbolista del Uruguayo 2025, el tercer reconocimiento de esta índole en su carrera.
