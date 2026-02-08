En un partido, Los Cocos empataron 3-3 con Playa del Sol por la fecha 1 de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
2/23
En el empate 3-3, Matías (doblete) y Nicolas Lucioni marcaron para Los Cocos. Mientras que los goles de Playa del Sol fueron obra de Milan Mosto, Yago Susffalich y Alex Sufling. El partido fue por la primera fecha de la categoría 2017. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
3/23
Varias personas llegaron a la playa Los Cocos para seguir de cerca los partidos de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
4/23
En varias partes de las tribunas del campo se pudieron apreciar carteles de aliento a los distintos equipos de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
5/23
Los goles de la victoria de Playa Bonita (naranja) fueron marcados por Nicola y Gonzáles. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
6/23
Playa Bonita (naranja) derrotó 2-0 a Playa del Sol, por la fecha 1 de la Categoría 2011/2012 de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
7/23
Enrique Escudero, con doblete, e Imael Katabi marcaron para Los Cocos. Tomás Porto descontó para Playa Blanca. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
8/23
Los Cocos vencieron 3-1 a Playa Blanca, por la fecha 1 de la Categoría 2013/2014 Plata de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
9/23
Playa del Sol (amarillo) se impuso 3-1 a Playa Bonita con un doblete de Mateo Velásquez. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
10/23
No faltó el aliento desde las tribunas. La Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 se desarrolla en la playa Los Cocos. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
11/23
Playa del Sol derrotó 3-1 a Playa Bonita, en la Categoría 2013/2014 Plata de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
12/23
Para Playa del Sol 1 anotaron Belén Buneo (hat trick), Fernanda Vascone (doblete) y Valentina Marquez. Inés Casabonne, con un doblete, descontó para Playa del Sol 2. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
13/23
Matteo Pigoti anotó un doblete para Brisas/La Isla; mientras que Fernando puso el descuento para Playa Blanca. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
14/23
Playa del Sol 1 derrotó 6-2 a Playa del Sol 2, por la fecha 1 de la Categoría 2014/2015 Femenino de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
15/23
Brisas / La Isla derrotó 2-1 a Playa Blanca, por la fecha 1 de la Categoría 2013/2014 Oro de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
16/23
Totoritas derrotó 1-0 a Las Palmas, por la fecha 1 de la Categoría 2014/2015 Femenino de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
17/23
En un partido bastante disputado, Lorenzo y Mariano anotaron los goles para Playa Bonita y Playa del Sol, respectivamente. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
18/23
El solitario gol para el triunfo de Totoritas fue anotado por Salma Robles. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
19/23
Playa Bonita y Playa del Sol empataron 1-1, por la primera fecha de la Categoría 2013/2014 Oro de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
20/23
Brisas/La Isla derrotó 4-3 a Playa Blanca, por la fecha 1 de la Categoría 2017 de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
21/23
Para Totoritas anotaron Thiago Vargas (hat trick), Ramiro Pérez y Santiago Castañeda. Por otro lado, para Brisas/La Isla descontaron Joaquín Bedoya, con un doblete, y Andrés Baronio. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
22/23
En el 4-3, los goles de Brisas/La Isla fueron anotados por Matías Arispe (doblete), Julián Thorndike y Vasco Casabonne. Para Playa Blanca anotaron Gael Sandoval (2) y Eduardo Baver. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
23/23
Totoritas derrotó 5-3 a Brisas / La Isla 1, por la primera fecha de la Categoría 2015/2016 Plata de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Así fue la inauguración de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026