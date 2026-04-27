En el penúltimo partido de la fecha 12 del Torneo Apertura, ADT viene imponiéndose con autoridad ante Los Chankas, en un resultado que sacude la parte alta de la tabla. El conjunto tarmeño, urgido de puntos, encontró en el segundo tiempo la contundencia que le faltó en la primera mitad.

El quiebre del partido llegó a los 56 minutos, cuando Víctor Cedrón apareció para marcar el 1-0 a favor del cuadro local. El volante aprovechó una oportunidad clara y definió con precisión para abrir el marcador.

Apenas cinco minutos después, Jonatan Bauman se encargó de aumentar la diferencia a los 61 minutos, colocando el 2-0 que dejó contra las cuerdas al conjunto visitante.

Cuando el partido parecía controlado, nuevamente Jonatan Bauman apareció a los 76 minutos para marcar su doblete personal y sentenciar el 3-0 definitivo.