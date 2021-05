¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys en vivo? Este lunes 17 de mayo se cierra la jornada 8 de la Liga 1 2021 y se vivirá un partidazo en el Alberto Gallardo. Blanquiazules y rosados se enfrentan en un duelo que siempre es de pronóstico reservado y donde ambos necesitan los 3 puntos para no quedarse a mitad de la tabla acumulada, pues no cuentan con chances de clasificar a la final del Torneo Apertura. Revisa aquí la guía y sigue la previa del partido.

Horarios del Alianza Lima vs. Sport Boys

Perú: 13:15 horas

Colombia: 13:15 horas

Ecuador: 13:15 horas

Chile: 14:15 horas

Argentina: 15:15 horas

Estados Unidos (este): 14:15 horas

Estados Unidos (pacífico): 11:15 horas

España: 20:15 horas

México: 13:15 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys?

Perú | GolPeru y GolTV

Argentina | GolTV Latinoamerica

Bolivia | GolTV Latinoamerica

Chile | GolTV Latinoamerica, Peru Magico

Colombia | GolTV Latinoamerica

Costa Rica | GolTV Latinoamerica

República Dominicana | GolTV Latinoamerica

Ecuador | GolTV Latinoamerica

El Salvador | GolTV Latinoamerica

Guatemala | GolTV Latinoamerica

Honduras | GolTV Latinoamerica

México | GolTV Latinoamerica

Estados Unidos | GOLTV, Peru Magico, GolTV Espanol

Uruguay | GolTV Latinoamerica

Venezuela | GolTV Latinoamerica, Peru Magico

Así se vive la previa del Alianza Lima vs. Sport Boys

Alianza Lima es de los equipos que menos derrotas ha sufrido en la Liga 1 2021. Los blanquiazules solo cayeron ante Sport Cristal pero es de los que más les cuesta ganar, consiguiendo solo 2 victorias en el Torneo Apertura. Un equipo irregular en cuanto a resultados y que en muchos partidos ha sido ampliamente superior a su rival pero que le cuesta encontrar el gol.

Los de Carlos Bustos vienen de empatar ante Alianza Atlético sin goles en el último partido pendiente de la Liga 1 2021 y necesitan de una victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones acumulada.

Por su parte, Sport Boys no vive un buen presente. De sus últimos 6 partidos solo han conseguido dos victorias, han perdido en 3 ocasiones y empataron en la restante. Solo han sumado 7 puntos en 7 partidos jugados y urgen de 3 puntos que le permitan escalar de los últimos lugares del acumulado.

Posible once de Alianza Lima ante Sport Boys

Carlos Bustos repetiría el 3-5-2 ante Sport Boys y este sería el once inicial de Alianza Lima: Ángelo Campos; Jefferson Portales, Pablo Míguez, Tato Rojas; Oslimg Mora, Jairo Concha, Josepmir Ballón, Moyano, Ricardo Lagos; Jefferson Farfán y Hernán Barcos.

Conforme a los criterios de Saber más