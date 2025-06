Ver Universitario vs. ADT EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Monumental de Ate por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 19 de junio de 2025, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? GOLPERU es el que transmite el partido para todo el Perú a través de Movistar TV, y lo pasa vía streaming en Movistar TV App, disponible para iOS y Android. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

