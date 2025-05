GOLPERU en vivo: es el canal en el Perú que transmite el partido de Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1 desde el estadio Monumental, este jueves 22 de mayo del 2025. ¿Dónde ver GOLPERU EN VIVO? Para que puedas ver GOLPERU en directo deberás mirar el canal 14 (SD) o 714 (HD) de Movistar TV, es importante resaltar que si no cuentas con el servicio de Movistar no podrás mirar el partido. Otra de las alternativas que tienes, es verlo vía streaming por Movistar TV App, solo debes poner tu usuario y contraseña.