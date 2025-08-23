GOLPERU EN VIVO: es el canal que transmite el clásico, Universitario vs Alianza Lima por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Monumental. ¿Cómo ver GOLPERU EN VIVO? Para que puedas ver GOLPERU en vivo, deberás contar con el servicio de Movistar en tu casa, mediante ese cable, podrás sintonizar el canal 14 (SD) o 714 (HD) para que veas el clásico. Otra opción para que puedas ver el partido de la U vs Alianza es mediante la aplicación de Movistar TV App, que está disponible en Android y iOS.

