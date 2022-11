Este miércoles 9 de noviembre, desde las 3:00 p.m. (hora local), no te pierdas la final ida entre Alianza Lima vs. Melgar por la Liga 1 2022 a través de la señal de GOLPERÚ , Movistar Play , GolTV , STAR Plus (STAR+) y online vía El Comercio . Los blanquiazules clasificaron a la definición de forma directa tras ganar el Torneo Clausura y quedar segundos en el acumulado, mientras que los arequipeños ganaron el Apertura y tuvieron que superar a Sporting Cristal en las semifinales del fútbol peruano. Ahora, ambos medirán fuerzas teniendo como gran objetivo el título nacional. ¿Quién pegará primero?

VIDEO RECOMENDADO Guillermo Salas solo perdió un cotejo dirigiendo a Alianza Lima