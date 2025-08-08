Gol Perú transmite el partido de Universitario vs. Sport Boys en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo se disputa este sábado 09 de agosto de 2025 a las 6:30 PM hora peruana. ¿Dónde ver? GOLPERÚ pasa el partido de la ‘U’. Se puede seguir por cable en Perú a través de Movistar TV. También puedes mirar Gol Perú vía streaming, mediante Movistar TV App, desde dispositivos como celulares, tablets, televisores smarTV, entre otros. Sique aquí la transmisión online gratis.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.