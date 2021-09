Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan en partido válido por la décima fecha de la Liga 1. El encuentro se disputará este domingo 12 de septiembre en el Estadio Miguel Grau del Callao desde las 15:30 hora peruana.

Luego del receso por los partidos de Eliminatorias, el fútbol peruano vuelve a la actividad. Sporting Cristal, uno de los equipos que busca llegar al primer lugar que por ahora ocupa Alianza Lima, enfrenta a Alianza Atlético que llega luego de un importante triunfo ante Carlos A. Mannucci.

Sporting Cristal está obligado a ganar para ponerse a tres puntos de Alianza Lima, en caso los íntimos pierdan. Los celestes suman 3 partidos sin perder, donde sacaron dos triunfos y 1 empate, en la reciente fecha ante la San Martín.

Por parte del equipo de Sullana, empieza a recuperar puntos con el arribo del técnico argentino Marcelo Vivas, luego de la salida de Teddy Cardama. Vivas enfrentará a Cristal, equipo que dirigió hace algún tiempo.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: horarios en el mundo

Perú – 15:30 horas

Colombia – 15:30 horas

Ecuador – 15:30 horas

México – 15:30 horas

Chile – 16:30 horas

Paraguay – 16:30 horas

Venezuela – 16:30 horas

Bolivia – 16:30 horas

Argentina – 17:30 horas

Uruguay – 17:30 horas

Brasil – 17:30 horas

España – 22:30 horas

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la Liga 1?

El encuentro será transmitido por la señal de Gol Perú. En la previa del encuentro ante Alianza Atlético, Roberto Mosquera indicó: “Estamos mentalizados en el objetivo de ser campeones y a través de eso tener una persistencia. Lo mental se ve reflejado en cada partido y esperamos estar bien. Eso confirmará la capacidad de mis jugadores”.

Los jugadores que fueron convocados a la Selección Peruana estarán presentes en el encuentro: “Jhilmar Lora y Martín Távara llegaron hoy, les dimos descanso y mañana entrenarán”, agregó el técnico del equipo celeste, actual campeón del fútbol peruano.

Aunque Alejandro Hohberg viene entrenando con normalidad desde hace algunos días, el comando técnico no lo arriesgará y no jugará hasta que esté al 100%. No será tomado en cuenta para el duelo ante Alianza Atlético.

