Gonzalo Godoy: “Ojalá me quede toda la vida en Alianza Lima” | ENTREVISTA

Por: Kenyi Peña Andrade



Gonzalo Godoy olfatea cuando una jugada tiene destino de gol y toma la lanza. Esa mirada periférica en ofensiva la conserva de su versión de ‘10’ en Cerro, antes de que Julio Balerio lo utilizara como zaguero, donde encontraría su verdadero lugar en la cancha. Con su memoria de atacante, sueña con marcar mañana su quinto gol con Alianza Lima y darle el triunfo ante Sporting Cristal. Con su alma de defensor, quiere ganarle el duelo al goleador celeste Emanuel Herrera.



— Cumpliste el sueño de jugar en el Nacional de Uruguay, pero te fuiste. ¿Por qué?



En los clásicos siempre los apoyaba y fue cumplir un sueño como dices, porque también campeoné. Salí porque me lesioné y me dijeron que no me iban a tomar en cuenta.



— Luego fichaste por el Yeni Malatyaspor de Turquía. ¿Qué pasó para que regresaras a tu país a un equipo chico?



Me fue muy bien en Turquía y hasta hice goles en un clásico. Los turcos querían que me fuera de vacaciones con el contrato firmado, algo que no acepté. Cometí ese error por esperar una oferta que nunca llegó. Casi me quedo sin jugar, pero apareció Sud América, que me dio la oportunidad.



— Estás identificado con el Nacional y Pablo Bengoechea con Peñarol. ¿Cómo así te llamó para venir a Alianza?



Cuando sonó el teléfono y me dijo que era Pablo Bengoechea, la verdad me sentí emocionado. Él tiene una estatua en Peñarol, imagínate. Es verdad que fue raro porque somos clásicos rivales.



— ¿Qué te costó más en tu adaptación en el Perú?



El tráfico es lo más complicado. Después, sufro en las ciudades de altura, todavía no me adapto muy bien. Pero la gente me trató muy bien. Una vez me cruce con un taxista aliancista y no me quiso cobrar.



— Los hinchas de Alianza valoraban históricamente la picardía y el buen juego, pero a los uruguayos le aplauden su entrega. ¿Qué cambió?



Sí, se cambió un poco la mentalidad del hincha. Cuando uno se tira de cabeza o se barre, escuchamos cómo nos aplauden.



— ¿Qué opinas sobre lo sucedido en la semana en la explanada del estadio?



Cuando me enteré, se me puso la piel de gallina. No estoy a favor de la violencia, pero no puedo negar que me llené de impotencia. Los hinchas de Alianza hicieron lo que yo haría: defender tu casa.



— ¿Cómo se le gana a Sporting Cristal?



Nosotros ya le pudimos ganar. Juegan bien y tienen individualidades en gran nivel. Pero Unión Comercio ya demostró que con nuestras armas les podemos ganar.



— ¿Será un duelo especial ante Emanuel Herrera?



Obvio que sí. Siempre es bonito ganar a jugadores como Herrera, que está derecho de cara al arco. Hay que estar muy concentrado.



— ¿También te has imaginado el otro duelo que tendrás ante Germán Denis?



Es un delantero de jerarquía que será difícil marcarlo, pero es un mayor desafío enfrentarlo y ganarle.



— ¿Jugarías por Cristal o Universitario?



Uno nunca sabe. Ojalá me quede toda la vida en Alianza, pero sería muy difícil, sobre todo en Universitario. Pero trabajo es trabajo.



— ¿Te retirarás en Alianza?



Estoy tranquilo acá y miro objetivos a corto plazo. Luego veremos qué pasa, pero me siento muy feliz en Alianza.



— ¿Te sientes más cómodo de lateral o central?



Soy central, aunque antes era ‘10’, pero con ida y sin vuelta [risas]. En Cerro, en Quinta División, el técnico era Julio Balerio, que lo conocen mucho acá. Él me convirtió en central para que pudiese debutar en Primera.



— Ya comentaste que te gustaría jugar por Perú. ¿Por qué?



Por la forma como me trataron y lo que viví con las Eliminatorias y el Mundial. Mis hijos se pusieron la camiseta de Perú y jugar en una selección siempre es lindo.