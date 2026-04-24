Por Redacción EC

Con el fin de anunciar en conferencia de prensa y celebrar junto a la hinchada rosada la promulgación de la Ordenanza Regional N°001, que declara de interés y prioridad regional el reconocimiento del Club Sport Boys Association como Patrimonio Cultural y Deportivo Inmaterial del Callao, se realizó un acto en el coliseo Grau de la Villa Deportiva Regional, que reunió a simpatizantes e hinchada del equipo rosado.

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