Con el fin de anunciar en conferencia de prensa y celebrar junto a la hinchada rosada la promulgación de la Ordenanza Regional N°001, que declara de interés y prioridad regional el reconocimiento del Club Sport Boys Association como Patrimonio Cultural y Deportivo Inmaterial del Callao, se realizó un acto en el coliseo Grau de la Villa Deportiva Regional, que reunió a simpatizantes e hinchada del equipo rosado.

Esta distinción y la actividad significaron un homenaje oficial a la historia, identidad y tradición que unen indisolublemente al pueblo chalaco con su más emblemática institución deportiva, y que ahora comparte ese lauro solo con otros tres clubes del mundo que ostentan este sitial.

Este evento contó con la participación de autoridades regionales, figuras históricas del Club y la hinchada, quienes se reunieron para rendir tributo a la tradición y legado de tan destacada entidad deportiva.

Además, se efectuó un show artístico, con la conducción de Salvador Vega, mientras que Aldo “Apoteósico” Díaz fue el maestro de ceremonias. Hubo espacio para el reconocimiento, de parte del gobernador regional, a personas destacadas en el ayer y en el hoy de la institución, y la presentación de un video homenaje al rosado chalaco, donde gracias a la IA, hasta el ya fallecido “Kukín” Flores apareció. La parte artística tuvo varias actuaciones, quedando el cierre en manos de la “Orquesta Zaperoko”.

En ese marco, el Dr. Castillo Rojo destacó la importancia de esta distinción para el Boys, “un equipo que tiene la esencia del ser chalaco”. También adelantó que el GORE se compromete a donarle al club un terreno para que construya su propio estadio. “Además, ahora sigue que el trámite vaya al Ministerio de Cultura y tras eso, formaremos el Patronato, que pretende que empresas grandes del primer puerto apoyen al club a salir adelante”, enfatizó el gobernador.

100% chalacos

El club nació del entusiasmo de un grupo de alumnos del colegio Nacional Maristas del Callao un 28 de julio de 1927. Ganó el primer campeonato profesional del Perú en 1951. El apodo de “La Misilera” es por su ataque explosivo y su estilo de juego pícaro y elegante, muy propio de la identidad chalaca. En las Olimpiadas de Berlín 1936, la base de la selección peruana (conocida como los “Rodillos Negros”) estaba compuesta por figuras rosadas como Segundo “Titina” Castillo y Campolo Alcalde. Fue campeón de 1ª. División en 1935, 1937, 1942, 1951, 1958 y 1984. Su uniforme rosado es único en el país y significa el amanecer sobre el puerto.