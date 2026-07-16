Mediante sus redes sociales, Sporting Cristal se despidió del futbolista brasileño tras dos años y medio en el club.
Mediante sus redes sociales, Sporting Cristal se despidió del futbolista brasileño tras dos años y medio en el club.
Por Redacción EC

¡Sorpresivo! Sporting Cristal se despidió de Gustavo Cazonatti mediante sus redes sociales, a un día de su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1. El futbolista continuará su carrera en el Mirassol de Brasil.

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