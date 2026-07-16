¡Sorpresivo! Sporting Cristal se despidió de Gustavo Cazonatti mediante sus redes sociales, a un día de su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1. El futbolista continuará su carrera en el Mirassol de Brasil.

“El Club Sporting Cristal confirma el acuerdo con el club Mirassol de Brasil por la transferencia definitiva del futbolista Gustavo Cazonatti. Este acuerdo, además, le permite a nuestra institución conservar una participación en un futuro traspaso del jugador“, se lee en el comunicado.

“Agradecemos a Gustavo por todo el compromiso y esfuerzo en estos dos años y mediocon nuestra institución, y le deseamos los mejores éxitos en su nuevo reto profesional. ¡Gracias por todo, ‘Cazo’!”, finalizó.

Gustavo Cazonatti deja un saludo de despedida para toda la hinchada celeste.



¡Muchos éxitos, Cazo!#FuerzaCristal pic.twitter.com/BT28cENSe7 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 17, 2026

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