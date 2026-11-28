Alianza Lima anunció la salida de José Letelier como entrenador del equipo femenino, decisión tomada después de perder la última final nacional frente a Universitario.
Alianza Lima anunció la salida de José Letelier como entrenador del equipo femenino, decisión tomada después de perder la última final nacional frente a Universitario.
Mediante sus canales oficiales, el club victoriano confirmó que el estratega chileno no continuará al frente del plantel, pese a conquistar dos campeonatos consecutivos durante su gestión.
“Gracias por ser parte de nuestra historia. Profesor José Letelier, gracias por tu entrega y compromiso con nuestras blanquiazules. Tu nombre queda ligado a una etapa inolvidable y a un histórico bicampeonato”, publicó la institución blanquiazul al comunicar su despedida, acompañando el mensaje con un reconocimiento a su trayectoria.
El técnico chileno cierra así un ciclo de tres temporadas, durante las cuales conquistó los títulos nacionales de 2024 y 2025, superando a Universitario y Carlos A. Mannucci.