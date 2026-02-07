¡Se acabó la incertidumbre! Universitario de Deportes confirmó este sábado 7 de febrero la transferencia de Rafael Guzmán al Real Betis de España.

El zaguero de 18 años se unirá a la categoría Juvenil A del club sevillano y buscará escalar hasta el primer equipo que actualmente milita en la LaLiga de España.

“Rafael Guzmán Lecaros integrante del primer equipo proveniente de nuestras divisiones menores, continuará su carrera profesional en Real Betis. En su paso por el club, defendió la camiseta con entrega y profesionalismo“, publicó el club ‘crema’.