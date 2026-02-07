Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El zaguero de 18 años finalmente pudo concretar su traspaso al Real Betis de España donde continuará su carrera.
El zaguero de 18 años finalmente pudo concretar su traspaso al Real Betis de España donde continuará su carrera.
Por Redacción EC

¡Se acabó la incertidumbre! Universitario de Deportes confirmó este sábado 7 de febrero la transferencia de Rafael Guzmán al Real Betis de España.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Por Liga 1 Max hoy: link que transmite Universitario vs. Cusco FC hoy por fecha 2 del Torneo Apertura
Fútbol peruano

Por Liga 1 Max hoy: link que transmite Universitario vs. Cusco FC hoy por fecha 2 del Torneo Apertura

Canales TV que pasan Universitario vs. Cusco FC y a qué hora es el partido por Liga 1
Fútbol peruano

Canales TV que pasan Universitario vs. Cusco FC y a qué hora es el partido por Liga 1

¿Qué canales TV transmiten Alianza Lima vs Comerciantes Unidos y a qué hora juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1?
Fútbol peruano

¿Qué canales TV transmiten Alianza Lima vs Comerciantes Unidos y a qué hora juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Sigue Atlético Grau vs Sport Huancayo EN VIVO HOY por la fecha 2 del Apertura 2026
Fútbol peruano

Sigue Atlético Grau vs Sport Huancayo EN VIVO HOY por la fecha 2 del Apertura 2026