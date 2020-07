Levanto el teléfono y, al otro lado de la línea, me encuentro con un maestro. De esos que no solo te hablan con toda su experiencia sobre el trabajo que aman, sino también de la vida. Gregorio Pérez no solo ha logrado estar en vigencia por tres décadas, sino que -además- a sus 72 años absorbió un papel docente y aplicado que lo convierte en un profesor dispuesto a enseñar a todo aquel que quiera oírlo. Y, claro, siempre con el respeto que lo caracteriza porque -estoy segura- es un hombre digno de llamarse caballero.

Lamentablemente, en estos días, Gregorio está lejos de poder pulir a aquellos jugadores que lo necesitan. La pandemia y las decisiones administrativas lo alejaron de Universitario de Deportes, el club que, como él señala, le dio una de las experiencias más bonitas de su vida, y por el cual “tiene una gran debilidad”. Sin embargo, este tiempo también le sirve para reflexionar, descansar, y en su hogar en Uruguay, al lado de sus nietos, seguir enseñándoles grandes lecciones de vida.

¿Sus días? Definitivamente, cerca al deporte. Gregorio me cuenta que la gran vida activa que siempre ha llevado no lo deja descansar. Sus días siguen empezando muy temprano entre rutinas de entrenamiento, vueltas al parque o idas al gimnasio. Él siempre se mantendrá en forma para el día que se le presente, nuevamente, la oportunidad de volver a pararse en la zona técnica de un equipo que, seguro, peleará por ser campeón.

Gregorio Pérez llegó a Universitario en diciembre del 2019 para iniciar la pretemporada con miras a la Copa Libertadores 2020 y la Liga 1. (Foto: Jesús Salcedo / GEC)

¿Cómo se encuentra en estos días alejado del fútbol?

Estoy muy bien. Más allá de todo, uno está tranquilo porque la familia lo está. Estoy aprovechando en estar con mi familia. Puedo ver a mis nietos, mis hijos. Soy de levantarme muy temprano siempre, salgo a hacer deporte, hay un parque acá y voy a correr, caminar. Asisto al gimnasio. Trato de leer y estar actualizado con las noticias.

¿Se extraña la rutina de entrenamientos y dirigir en las canchas?

Se extraña el día a día, lógicamente. Nosotros estamos muy apegados a nuestra profesión y, realmente, cuando no tenemos la posibilidad de trabajar en la misma, la extrañamos muchísimo. La situación de la pandemia, a la cual el Perú no es ajeno, fue una de las condicionantes que no nos permitió a nosotros continuar trabajando. Más allá del interés que teníamos de regresar.

¿Qué fue lo que ocurrió realmente en su desvinculación de Universitario?

Se dieron ciertos aspectos que hicieron que no se dé. Se entendía que nosotros por nuestra edad estábamos en una zona de riesgo. Igual la intención era volver y trabajar cumpliendo los protocolos y teniendo los cuidados requeridos. Pero, bueno, ya es un tema al cual ya le dimos la vuelta, y hoy estamos a la expectativa de que comience nuevamente el fútbol. Va a haber cierta normalidad, pero igual se extraña.

¿Mantiene el interés por volver a entrenar a algún equipo?

Nosotros mantenemos la expectativa de que en un futuro si se da la oportunidad de volver a dirigir. Sea acá en Uruguay o en otro país. Nosotros estamos bien, nos sentimos bien y con fortaleza. Sobre todo, con ganas de volver. Hay que tener cierta paciencia, ir asimilando la situación y esperar la oportunidad.

¿Ha recibido propuestas tras su salida de Universitario?

No, todavía. Existieron algunas conversaciones, pero el fútbol va a comenzar otra vez. Todos los clubes tienen conformados sus comando técnico. Son muy pocos los equipos que han cambiado. Solo alguna situación particular como la que me tocó vivir a mi. Pero vinculaciones e intereses siempre nos transmiten.

¿Universitario es un club que se hace extrañar?

Pese al poco tiempo que estuve, tengo una debilidad muy grande por la U. Sinceramente, nuestra ilusión era seguir trabajando. Esa es la realidad. Yo no dejo de vivir. El cuidado que tenía que tener en el Perú, lo tengo hoy acá. Más allá de que Uruguay es un país más controlado, los cuidados los tenemos que tener en cualquier parte del mundo. Es la realidad. La responsabilidad hacia sí mismo es lo que prima. Pero trabajar, se tiene que trabajar.

Gregorio Pérez avanzó de la primera fase de la Copa Libertadores con Universitario de Deportes. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

¿Siente que dejó inconclusos sus objetivos con el plantel merengue?

Se nos cortó un sueño. Teníamos mucho compromiso con el club, nos brindaron mucho afecto, mucho cariño. Nos sentíamos realmente muy bien, pero por algo son las cosas y solo Dios lo sabrá.

¿Mantiene alguna comunicación cercana con los jugadores?

Me interioricé de la situación que le tocó pasar a Dos Santos. Está recuperándose. Con algún jugador he tenido alguna comunicación. Les tengo afecto y cariño a todos, pero trato de no involucrarme en su trabajo, porque ya están con otro cuerpo técnico y tienen que tener la cabeza fría para llegar en la mejor forma al comienzo del campeonato. Pero eso no quita la buena relación que quedó y el recuerdo que tengo de todos ellos. Soy un agradecido como de toda la gente del club y sus hinchas. Hemos pasado momentos muy lindos y gratificantes. Me he traído un gran recuerdo del Perú y de su gente.

¿Cómo ve al equipo? ¿Puede seguir peleando el campeonato?

Universitario creo que reúne un muy buen plantel. No solo por condiciones técnicas, sino por muy buenos profesionales. Tiene un plantel con varias alternativas de cambio para estar definiendo el torneo. Eso no me cabe la menor duda. Debe ser uno de los equipos que tiene muchísimas posibilidades de estar definiendo el campeonato.

Ángel Comizzo fue anunciado como entrenador de Universitario de Deportes tras la salida de Gregorio Pérez. (Universitario de Deportes)

La situación administrativa de Universitario es muy complicada, ¿cree que influya en el plantel?

Lamentablemente el club pasa por distintas circunstancias y ha tenido dificultades. He escuchado de problemas de los salarios, pero ojalá que todo se pueda arreglar para que los futbolistas estén totalmente tranquilos para cuando comience el torneo y puedan dar todo de sí.

Los hinchas le han dado muestras de afecto, ¿qué mensaje les envía?

Desearles lo mejor, que sigan acompañando al equipo. Los son la parte más importante de un club, junto a los jugadores del fútbol. Con el apoyo y el respaldo, pese a que no habrá acceso a las tribunas, y la confianza a los jugadores, se puede lograr muchas cosas. Les deseo los mejor. Yo les tengo un gran recuerdo.

