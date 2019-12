Por: Sergio Araujo Silva

La Liga 1 enfrentará a dos viejos conocidos en el clásico del fútbol peruano. Por un lado, Pablo Bengoechea estará al mando de Alianza Lima, mientras que Universitario de Deportes será dirigido por Gregorio Pérez en el año siguiente. Ambos personajes compartieron camerinos durante varias temporadas en el Peñarol de Uruguay, bajo la relación de técnico-jugador.

El vínculo se inició en 1993, cuando los ‘aurinegros’ presentaron a Gregorio Pérez como su nuevo entrenador y Pablo Bengoechea llegaba procedente de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Sin embargo, el técnico partiría en el 95, mientras que el hoy estratega blanquiazul continuaría hasta el 2003, año de su retiro. La relación entre ambos se fortalecería con el retorno de Pérez en 1997, 1998 y 2002.

“No es el momento de hablar con Pablo Bengoechea porque está jugando sus finales, pero no tengo dudas del conocimiento que pueden tener él y Óscar Aguirregaray (asistente técnico). De momento no he pensado en llamarlo, aunque eso no quiere decir que no nos podamos encontrar.”, dejó claro el técnico uruguayo en una entrevista que brindó para ‘RPP'.

El estilo de juego de ambos entrenadores cuenta con el común denominador de la falta de creación de fútbol y la verticalidad del juego, Pérez tuvo su última experiencia dirigiendo a Santa Fe de Colombia durante las temporadas 2017-18, en dónde la afición del club le criticó el estilo impuesto, a pesar de haberle dado resultados, pues encaminó a sus dirigidos hasta la final de la FPC.

Caso similar vivió en un inicio Pablo Bengoechea, pues el Alianza Lima campeón del 2017 careció de algunos destellos de buen juego; sin embargo, los resultados contrarrestaron toda crítica contra su esquema. En la mencionada temporada, los íntimos se colocaron como el mejor equipo del año, saliendo campeón en todos los torneos nacionales en los que participó.

“La relación es muy buena. Se podría decir que siempre hubo un respeto y un aprecio mutuo, generado en la gran gesta de Peñarol en la década del 90’ y que después se extendió con el paso del tiempo”, señaló el periodista de Radio Sport 890, Alen Banewur, al ser consultado por la relación surgida tras varios años de convivencia en Peñarol.

Pablo Bengoechea gozaba de un disparo de tiro libre prodigioso, el cual según afirmó Banewur, especializó con el arribo de Pérez al conjunto uruguayo, pues le tomaba mucho interés al balón parado: “Sin ningún lugar a duda. Pablo ya antes de llegar a Peñarol era un especialista, pero después lo fue mucho más aún debido a la gran preponderancia que Gregorio le dio a la pelota quieta”.

Durante el 2020 se enfrentarán cara a cara dirigiendo a los clubes más grandes del Perú y sin duda, serán duelos de gran intensidad debido al estilo de juego que mantendrán ambos elencos. En este caso, Bengoechea partirá con ventaja al conocer de antemano el medio a sus jugadores; mientras que en la vereda del al frente, Pérez apelará a la experiencia para no ser superado por quien en algún momento estuvo bajo sus órdenes.