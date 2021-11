Conforme a los criterios de Saber más

Don Gregorio Pérez se despide temporalmente este sábado del plantel de Universitario. Los jugadores y cuerpo técnico del cuadro crema se tomarán unas merecidas vacaciones. El profesional uruguayo, en solo sesenta días, logró algo que hasta antes de su llegada parecía imposible: que la ‘U’ clasifique a un torneo internacional. Su regreso se acompañó de una felicidad llamada Copa Libertadores, al cerrar con el tercer puesto del acumulado de la Liga 1. No fue poco, pero el 2022 la vara es mucho más alta.

En la previa de su último entrenamiento en Campo Mar, Gregorio Pérez charló con El Comercio. Nos confirmó información sobre el tiempo futuro del cuadro merengue: pidió la renovación de Federico Alonso, Luis Urruti y Hernán Novick. Además, ya dejó todo listo para el inicio de la pretemporada que será este 6 de diciembre .

Don Gregorio Pérez también dejó la lista de refuerzos y ha sido muy celoso para elegir a los jugadores que llegarán para reforzar al plantel. No quiso dar nombres, pero sí confirmó que la Universitario está interesado en el volante de la San Martín, Alfonso Barco.

Gregorio Pérez lideró la clasificación de Universitario a la Copa Libertadores 2022 | Foto: GEC

–Don Gregorio, usted es un hombre con muchos años en el fútbol. Hay técnicos como Gerardo Pelusso, quien con 67 años decidió retirarse de la dirección técnica, ¿Qué cosa lo motiva para seguir vigente en un puesto que demanda mucho estrés?

La pasión que tengo por este deporte. Yo desde que tengo uso de razón, desde que era niño, el sueño mío era una pelota. Pude jugar como un profesional. Ya llevo 40 años en mi actividad y la verdad que me siento muy bien. Eso es lo más importante. Además, me siento estimulado día a día. Yo disfruto de lo que hago. Me siento bien. Soy un agradecido de tener esta debilidad que es el fútbol. Sincero que tengo mis años, pero me encuentro muy bien. Siempre digo que tengo la llama viva. El día que se apague, nos dedicaremos a otra cosa.

–El fútbol siempre se va actualizando. ¿Qué cosas nuevas usted aprendió y que ahora lo viene aplicando en sus equipos?

Primero que nada, uno tiene que preocuparse por el día a día. El avance de la tecnología ha sido muy vertiginoso en la sociedad en muchos aspectos. Para el fútbol también fue importante porque te brinda muchos conocimientos. Se encuentra herramientas que facilitan llevar a cabo distintos trabajos que está relacionado con la actualidad de hoy. Ahora se corre mucho más que hace 20 años atrás. Hay otras cosas que te permiten estar interiorizados del estado atlético de cada jugador. Eso hace que cada entrenador tenga conocimiento más profundo de cada individualidad.

Gregorio Pérez, técnico de Universitario: "Llevó 40 años como técnico y me siento muy bien"

–¿Siguen existiendo esos 10 clásicos como Álvaro Recoba, Riquelme o también han evolucionado? Lo digo porque en sus equipos vemos a un jugador con características similares, por ejemplo, Novick, antes fue Millán.

Yo no digo que desaparezcan. Todavía existen jugadores con esas características. Con un talento especial. Pero los mismos también se tiene que adecuar al resto. Porque yo no creo solamente en la individualidad. Yo creo en lo colectivo. No preparo el equipo para uno o dos jugadores que tienen más condiciones técnicas que el resto. Pero dentro de ese equipo, esa individualidad, tiene que tratar de adecuarse a la necesidad del conjunto.

–¿Hay algún jugador de Universitario que le ha sorprendido su crecimiento en este tiempo?

A mí no me gusta mencionar particularmente a nadie. Porque me estoy, de repente, equivocando con algún otro. Pero lógico que hay algunos chicos jóvenes con futuro que uno los e con condiciones.

Gregorio Pérez, técnico de Universitario, define cómo juega su equipo.

–Los hinchas de la ‘U’ se identifican con el equipo de Gregorio. ¿En general cómo juegan sus equipos?

Es un equipo ordenado, agresivo, que tiene distintas alternativas en un partido . Es un equipo corto, que pueda marcar en zona, en distintas partes del campo. Como puede hacer una presión alta, media o venir a su campo. Y que tiene la particularidad de tener un juego de respuesta, intenso por las bandas. Más allá de los pasajes que pueda tener por el centro del terreno, pero buscamos tratar de saltar esa línea por momentos donde está muy poblado por los adversarios. Pero con la intención de ser un equipo ofensivo, rápido que achique terreno para ganar una segunda pelota, con mucho orden ofensivo.

–¿Cuánto tiempo se tomó para volver a la ‘U’?

La verdad que no me costó tomar la decisión de volver. Después de conversar con Jean Ferrari, tomamos la decisión de venir. Aparte, me encontraba con el debe de volver. Todo fue muy rápido.

Gregorio Pérez, técnico de Universitario, cuenta si le costó volver.

Gregorio Pérez cumple su segunda etapa al mando de Universitario. (Foto: Universitario)

–¿No le genera un poco de intranquilidad que vuelva a pasar lo del 2020?

Esto es fútbol. Yo no soy una persona negativa. Soy una persona que siempre en la gente. Yo confío en la gente que está en el club. Si dejar de reconocer, debo repetir que esto es fútbol. A veces los resultados mandan. Hasta ahora gracias a Dios nos ha ido bien.

–¿Algún club del Perú lo llamó?

Sí. Me llamaron 2 equipos. Uno de la capital y otro de provincia.

–¿Cómo encontró al plantel a su regreso? ¿Sacó algún diagnóstico del mal momento del equipo?

Yo no puedo darte un diagnóstico sobre por qué no funcionaba. Eso no me corresponde. Pero sí encontré un equipo cabizbajo, un plantel preocupado porque no se le daban los resultados . No solo trabajamos en lo físico o táctico, también en potenciar al equipo mentalmente. Darle la confianza porque respaldo lo iban a tener. Eso fue un aliciente importante para que el jugador trabaje bien.

Gregorio Pérez, entrevista para El Comercio

–¿Es importante tener un departamento de psicología?

Tenemos un coach que es muy importante. Lo conocimos en la primera etapa que estuvimos acá. Él lleva a cabo una importante labor. Los jugadores le tienen mucha confianza. Eso es algo que diríamos que es la base. Realmente el trabajo de él es muy bueno. Se llama Erick.

–Hace tiempo la U no tenía un delantero peruano siendo goleador. ¿Cómo encontró a Valera y qué hizo para que recupere la confianza?

Trabajamos con él principalmente en lo técnico y táctico. Pero también en potenciarlo, en darle confianza. En que se sintiera con el respaldo que tenía que tener de su técnico. Es un chico con mucho futuro. Tuvo una respuesta muy buena. También pensamos nosotros que, por su forma de ser, él se va a seguir superando.

Gregorio Pérez, técnico de Universitario, cuenta cómo trabajó con Alex Valera.

–Larios el único que suma en la Bolsa de Minutos el próximo año. ¿Qué jugadores de las divisiones menores de la U podrían ingresar al primer equipo?

Yo no estoy de acuerdo con la Bolsa de Minutos, pero yo respeto las decisiones. En el plantel solo tenemos a Larios. En estos dos meses no he tenido mucha oportunidad de ver el trabajo que se está haciendo con la sub-18 . También hay una realidad, las divisiones juveniles no han tenido competencia. No hay una planificación a futuro producto de la pandemia. La Bolsa de Minutos no es beneficioso para el jugador.

–¿Ya habló con los jugadores que continuarán, se irán a préstamos y los que saldrán?

Sí, hablé con muchos. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta el día de mañana. Luego se van a ir de vacaciones los jugadores. Nosotros también y regresamos el 6 de diciembre.

Gregorio Pérez solo dirigió 10 partidos oficiales en su primera etapa con Universitario de Deportes | Foto: GEC

–Usted ya anunció que Enzo Gutiérrez no seguirá en Universitario. ¿Está buscando a un delantero?

Todavía no he decidido si va a llegar un delantero. Enzo en los últimos meses no estaba bien. Él va a buscar otro camino. Entonces ha quedado un cupo libre. Tenemos que ser muy puntillosos para poder concretar un nuevo jugador extranjero.

–¿Por qué se decidió seguir trabajando cuando ya terminó el torneo para la ‘U’?

Entendíamos que esta era una semana importante para definir varios aspectos. Más allá de entrenar. Fue para definir situaciones puntuales para definir la situación de un jugador, otros que no van a estar. Que van a buscar otro destino y planificar todo para el comienzo de la pretemporada.

–¿El gran objetivo de Universitario es salir campeón o llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores?

El primer objetivo es salir campeón local. El segundo, paralelamente, es hacer la mejor actuación que podamos en la Copa Libertadores.

Gregorio Pérez vuelve a ponerse la crema (Foto: @Universtario)

–Es complicado para un equipo peruano prometer que va ir a competir en una Copa Libertadores?

Lo que dices es una realidad que últimamente se ve. Eso no quiere decir que nosotros no nos vayamos a preparar para ser un equipo competitivo. Nosotros no vamos a ir a jugar la Libertadores para ver qué es lo que pasa. No, vamos a ir a buscar resultados . Pero yo no quiero generar ninguna expectativa. Ni ilusionar a nadie. Todos somos realistas y hay que ser sinceros todos.

–¿Hay algún interés por Alfonso Barco y Yuriel Celi?

Yo no he nombrado a Yuriel Celi. Lo de Barco, sí. Es un jugador con mucho futuro, joven. Con buena técnica, buena zurda, buen juego aéreo. Es una alternativa que realmente nos interesa y lo vemos con mucho futuro.

Gregorio Pérez sobre Alfonso Barco.

